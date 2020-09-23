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В Госдуме не захотели делать 31 декабря выходным днем

12:26
  • среда
  • 23 сентября 2020

Соответствующая идея поступила от фракции ЛДПР

В комитете Госдумы по труду и соцполитике обратились к нижней палате парламента отклонить предложенный ЛДПР законопроект о присвоении 31 декабря статуса выходного дня.
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Соответствующий законопроект поступил в Госдуму в ноябре прошлого года. В пояснительной записке сказано, что российскому правительству стоит дать право переносить выходные дни таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. Отдельно отмечается, что общее количество выходных дней должно оставаться в том же объёме.

В правительстве не поддержали инициативу ЛДПР, передает РИА Новости. "Правительство Российской Федерации наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется", - сочли в кабмине.

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