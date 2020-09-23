Диетолог назвал фрукт, спасающий от облысения

Важно соблюдать сбалансированную диету

Новозеландский диетолог Райан Раман назвал продукты, употребление которых способно замедлить выпадение волос.

При алопеции полезно есть авокадо. Эти фрукты богаты витамином Е – в них содержится около 20% дневной нормы. Витамин Е, в свою очередь, защищает кожу головы от повреждения и окислительного стресса.

Еще одним полезным при облысении продуктом является батат. В нем содержится бета-каротин, который способен ускорить рост волос.

Раман добавил, что важно соблюдать сбалансированную диету. Часто волосы выпадают из-за плохого питания. "Мы не контролируем такие факторы, как возраст и генетика, но можем изменить свой рацион", - отметил он.

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