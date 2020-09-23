ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Диетолог назвал фрукт, спасающий от облысения

12:31
  • среда
  • 23 сентября 2020

Важно соблюдать сбалансированную диету

Новозеландский диетолог Райан Раман назвал продукты, употребление которых способно замедлить выпадение волос.

При алопеции полезно есть авокадо. Эти фрукты богаты витамином Е – в них содержится около 20% дневной нормы. Витамин Е, в свою очередь, защищает кожу головы от повреждения и окислительного стресса.

Еще одним полезным при облысении продуктом является батат. В нем содержится бета-каротин, который способен ускорить рост волос.

Раман добавил, что важно соблюдать сбалансированную диету. Часто волосы выпадают из-за плохого питания. "Мы не контролируем такие факторы, как возраст и генетика, но можем изменить свой рацион", - отметил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Авокадо
Авокадо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.