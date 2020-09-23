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Какая погода ждет москвичей на следующей неделе

12:57
  • среда
  • 23 сентября 2020

Первый месяц осени подходит к концу

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе. Согласно прогнозу, теплые дни закончатся в воскресенье, а уже со следующего понедельника температура воздуха опустится сразу на 3-4 градуса.
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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в эти выходные в столице будет тепло и солнечно, столбики термометров местами поднимутся до 22 градусов. Однако теплый сезон уже подходит к концу, передает РИА Новости.

"Начиная с понедельника характер погоды изменится, похолодает градуса на 3-4. Погода будет более облачная, прохладная и с дождями. Температура все равно останется выше климатической нормы, но все-таки в Москве максимальная температура будет в пределах 16-17 градусов", - предупредила синоптик.

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