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Инаугурация Лукашенко оказалась сюрпризом для Кремля

13:01
  • среда
  • 23 сентября 2020

Песков не знал о церемонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать прошедшую в Минске инаугурацию белорусского лидера Александра Лукашенко.
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Спикер Кремля отметил, что не знал о проведении церемонии в среду, 23 сентября, передает РИА Новости.

"Я лично не располагал информацией об этом <...> Я здесь предпочту никак не комментировать. Ибо это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным", - сообщил Песков.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, действующий президент Лукашенко набрал 80,1% голосов. Дата инаугурации держалась в тайне. По закону она должна состояться в течение двух месяцев со дня выборов. Но сегодня, 23 сентября, агентство БелТА сообщило, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии.

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