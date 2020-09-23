Инаугурация Лукашенко оказалась сюрпризом для Кремля

Песков не знал о церемонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать прошедшую в Минске инаугурацию белорусского лидера Александра Лукашенко.

Спикер Кремля отметил, что не знал о проведении церемонии в среду, 23 сентября, передает РИА Новости.

"Я лично не располагал информацией об этом <...> Я здесь предпочту никак не комментировать. Ибо это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным", - сообщил Песков.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, действующий президент Лукашенко набрал 80,1% голосов. Дата инаугурации держалась в тайне. По закону она должна состояться в течение двух месяцев со дня выборов. Но сегодня, 23 сентября, агентство БелТА сообщило, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии.

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