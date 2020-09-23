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Российский фрегат столкнулся с гражданским судном возле берегов Дании

13:31
  • среда
  • 23 сентября 2020

О случившемся сообщили датские военные

В среду, 23 сентября, произошло столкновение российского фрегата с гражданским судном в проливе между Данией и Швецией. О случившемся рассказали датские вооруженные силы.
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"Гражданское судно Ice Rose и российский фрегат столкнулись в южной части Эресунда", - сообщили в Twitter-аккаунте армии Дании.

Отмечается, что к месту инцидента прибыл патрульный корабль датских вооруженных сил в сопровождении швецкого буксира. Специалисты установили наблюдение за судном Ice Rose, чтобы убедиться в сохранности его мореходных качеств после столкновения, передает РИА Новости.

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