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Собянин: новый спорткомплекс с катком в Чертаново готов на 75%

13:29
  • среда
  • 23 сентября 2020

Спортивный объект появится возле Битцевского лесопопарка

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства спортивного комплекса с катком в районе Чертаново. Помимо ледовой арены, в здании откроется зал общей физической подготовки.

"Наши планы развития спортивной инфраструктуры Москвы включают строительство 149 новых ФОКов с 2011 года по 2023 год. Значительная часть из них имеет катки и предназначена для круглогодичных занятий ледовыми видами спорта. Например, на улице Красного Маяка мы строим новую ледовую арену для игры в хоккей и фигурного катания", – цитирует пресс-служба мэрии слова Сергея Собянина.

Спортивный объект появится возле Битцевского лесопопарка. Его сердцем станет профессиональная хоккейная коробка 30 на 60 метров, предназначенная для тренировок юных спортсменов ФСО "Хоккей Москвы".

Также планируется открыть детские секции хоккея и фигурного катания, проводить соревнования по этим видам спорта.  

В настоящий момент в здании ведутся отделочные работы. Начаты работы по благоустройству территории и поставке технологического оборудования. Общая строительная готовность объекта составляет 75%, сообщил Собянин.

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