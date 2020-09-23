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В Роспотребнадзоре объяснили, какие из масок небезопасны

14:29
  • среда
  • 23 сентября 2020

Нужно тщательно подходить к выбору средств индивидуальной защиты

В Роспотребнадзоре предупредили, что не стоит пользоваться многоразовыми защитными масками неизвестного производства – они могут оказаться небезопасны для здоровья.
В Роспотребнадзоре подсчитали эффективность защитных масок

"К многоразовым маскам у нас вопросов достаточно много. Если маска сшита из того материала, который не изучен, который может пропускать различные частички, в том числе и вирусы, конечно, от такой маски пользы не будет. Когда мы покупаем маску, мы должны внимательно читать свидетельство, сертификат о ее пригодности для использования в медицинских целях", - отметила эксперт Татьяна Руженцова.

Она призвала россиян внимательнее относиться к выбору материала, из которого изготовлена маска, передает РИА Новости. Специалист напомнила, что регулярное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах снижает риск заражения инфекцией в 1,8 раза.

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