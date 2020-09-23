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Маргарита Русецкая отметила необходимость обязательного логопедического тестирования детей

13:37
  • среда
  • 23 сентября 2020

Порядка 60% детей нуждаются в помощи специалиста

В России разрабатывают законопроект о создании системы обязательного логопедического тестирования.

Этим занимается ректор Государственного института русского языка имени Пушкина, член комиссии Московской городской думы по образованию Маргарита Русецкая.

Владение родным языком - это главный инструмент познания, и без него нельзя говорить о полноценном освоении школьной программы", - сообщила она агентству "Москва".

Должны развиваться не только программы для учителей-предметников, но и для логопедов, дефектологов, отметила Русецкая. Доля детей, нуждающихся в дополнительных занятиях логопедического профиля, составляет до 60%.

Изменения в системе образования требуют от педагогов постоянного повышения квалификации, и Москва активно включилась в проекты по обучению учителей. Кроме того, спрос на эти программы будет неуклонно расти.

"Одну из самых интересных программ предоставляет проект "Взаимообучение городов". Стажировки в них прошли учителя из 103 городов России, всего в проекте приняли участие более 50 тыс. человек. Это очень действенная, практикоориентированная программа: новые методики, оборудование, подходы педагог может сразу же испробовать в деле, закрепить теорию на практике в классе с учениками", - рассказала Русецкая.

Проект по взаимообучению позволяет представителям образовательных организаций из разных городов России обмениваться управленческими и педагогическими практиками в различных форматах - очно и дистанционно.

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