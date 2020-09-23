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Путин пообещал ежегодную индексацию маткапитала

14:41
  • среда
  • 23 сентября 2020

Президент выступил перед сенаторами

Поддержка населения и бизнеса в период пандемии, поправки в Конституцию и другие задачи, над которыми работал Совет Федерации. О деятельности верхней палаты парламента в среду говорил президент на встрече с сенаторами в Кремле.

Общение состоялось в очном формате. Ранее Совфед провёл первое пленарное заседание в рамках осенней сессии. Владимир Путин подчеркнул, что изменения в Конституцию расширили полномочия обеих палат парламента. Главная цель работы всех ветвей власти - защита интересов граждан. Один из приоритетов государственной политики, закреплённый в Основном законе – это поддержка семей с детьми.

"Уже в текущем году общий размер материнского капитала увеличен до 616,617 рублей. Право на 466 тысяч 617 рублей семья получает уже при рождении первого ребёнка, как вы знаете. И что также важно, материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма маткапитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639,632 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тысячи рублей. Рост - более чем на 17 тысяч рублей", - заявил Путин.

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