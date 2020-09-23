Лукашенко после инаугурации заявил о провале "цветной революции"

Президент поставил точку в спорах о возможном отречении от власти

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Инаугурация прошла утром во Дворце Независимости в Минске. О церемонии не было известно до самого последнего момента. Сообщения стали поступать только после вручения Лукашенко удостоверения главы республики. В ходе инаугурации президент заявил, что "цветная революция" в стране провалилась. И теперь Белоруссия может продолжить курс на построение социально ориентированного государства.

О том, что сегодня в Минске произойдет, что-то важное, жителям стало понятно, когда милиция перекрыла несколько центральных улиц, а к Дворцу независимости беспрепятственно проехал кортеж президента в сопровождении торжественного эскорта мотоциклистов. Через несколько минут в соцсетях уже сыпались сообщения о том, что Александр Лукашенко вступает в должность. Все сомнения развеялись, когда глава республики сам появился в зале и принес присягу.

"В этот торжественный день президент дает присягу на верность отечеству и народу с особым чувством, в нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего своих убеждений", - сказал Лукашенко.

Председатель ЦИК вручает Лукашенко удостоверение. Президент ставит точку в спорах о возможном отречении от власти, которые усиленно муссировала оппозиция. Лукашенко особо подчеркнул, что Белоруссия сама разберется в своих проблемах, без внешнего участия. Технология уничтожения независимости и "цветная революция" в стране провалились. И еще очень важные тезисы - Белоруссия начала работать над новой Конституцией, совершенствованием избирательного законодательства и созданием многопартийной системы.

"День вступления в должность президента, день инаугурации, это день нашей с вами победы - убедительной и судьбоносной, мы не просто выбирали президента страны, мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость", - заявил президент Белоруссии.

Дату инаугурации администрация президента не анонсировала. Поэтому для многих торжественная церемония оказалась неожиданной. Как в Белоруссии, так и за рубежом. Впрочем, это вряд ли изменит позицию Европарламента, который упорно считает Лукашенко нелегитимным. Избежать политического тупика сегодня деликатно предложила Франция. Ведь грубое давление на Лукашенко может аукнуться всей Европе.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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