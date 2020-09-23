Собянин осмотрел строящуюся ледовую арену на юге Москвы

Мэр Москвы потребовал не затягивать с открытием спортивного комплекса

Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал не затягивать с открытием спортивного комплекса в районе Чертаново Центральное. Мэр проверил готовность объекта к эксплуатации после того, как к нему обратилась жительница столицы во время личного приёма граждан.

Приём граждан мэр столицы проводит лично. Именно тет-а-тет можно разобраться во всех насущных проблемах и вопросах. Волнует москвичей нехватка детских садов и школ в городском округе Щербинка. Многим родителям сейчас приходится возить своих детей в соседние районы.

"Стройка идёт и непонятно, когда она закончится. Уже хотелось бы, чтобы наконец закончилась эта стройка, чтобы дети стали ходить в детский сад, потому что до сих пор мне приходится возить ребёнка в детский сад в Чертаново", - сказал Олег Безунов.

"Благоустроили Щербинку за эти годы. Стало приличнее гораздо выглядеть. Щербинка стала расти, количество жителей стало увеличиваться. И просто не успевают социальные объекты за ростом численности населения. Вы абсолютно правильно сказали: Щербинка у нас одна из самых проблемных с точки зрения обеспечения детскими садами и школами. В общем, в Новой Москве построили уже где-то 70 объектов - ещё 120 надо построить в ближайшие годы, чтобы решить проблему", - сказал Собянин.

Галина Желтова на приём к мэру пришла с личной просьбой. Сын женщины занимается хоккеем. Но на занятия сейчас приходится ходить в коммерческий клуб.

- Насколько я знаю, у вас там строится спорткомплекс. - Да, на улице Красного маяка, Чертаново центральное. Вот уже второй год продолжается... - Вы видите, как оно строится? В каком оно состоянии? - Мы проходили мимо каждый раз, смотрели вот в течение этих двух лет, как строится. Коробка уже построена, но не открыт он. Поэтому хотелось бы обратиться к вам с просьбой о завершении строительства... - У меня предложение, Галина Сергеевна. Я сам планировал побывать в вашем районе и посмотреть. Если не возражаете, мы после приёма, я сейчас его закончу, вместе проедем и посмотрим, что там делается на стройке.

Будущий спортивный комплекс москвичка поехала осматривать вместе с мэром. Возводится объект недалеко от Битцевского лесопарка в районе жилой застройки. Хоккейную площадку здесь ждут не только профессиональные спортсмены, но и просто любители покататься на коньках. Площадь будущего катка - 4800 квадратных метров - это позволяет.

"Данный объект интересный. Здесь не предусмотрены трибуны. Родители занимающихся детей будут ожидать на втором этаже - там есть зона кафе и так называемое лобби с панорамным остеклением, где люди, родители смогут ожидать своих детей и наблюдать, как они производят тренировки. Немного нас подвела ситуация с коронавирусом. Месяц мы не работали. После этого возобновили уже в ускоренном темпе", - заявил главный инженер компании подрядчика Владимир Соборов.

Отказ от трибун - вполне объяснимая причина. Эта площадка в первую очередь рассчитана на тренировки и секции для всех желающих. Хоккейные соревнования проводить не будут.

"С департаментом спорта отработайте, чтобы здесь уже директор был, служба набиралась. Чтобы вы потом полгода не передавали объект, а сразу же начали эксплуатировать. В максимально короткие сроки", - сказал Собянин.

В ноябре планируют провести заливку льда. Выйти на каток все желающие смогут уже в декабре, встретив зиму на новой площадке.

Александра Сергомасова, Егор Миронов, Александр Шкарбанов, Дмитрий Шаракин, Юлия Олейник. "ТВ Центр".

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