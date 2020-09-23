Мишустин призвал перезапустить позитивные процессы в экономике

Кабмин продолжает работу над общенациональным планом действий

Восстановление российской экономики после пандемии обсудили на заседании правительства. По словам Михаила Мишустина, сейчас кабмин работает над общенациональным планом действий. Он направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, увеличение экспорта и импортозамещения, улучшение делового климата.

Проект позволит восстановить занятость и доходы населения. Ряд мероприятий уже успешно реализован. Премьер призвал "перезапустить позитивные процессы и продолжить движение вперед".

Также на заседании правительства обсудили изменение ставки НДФЛ. "Речь идет о поручении президента со следующего года изменить ставку налога на доходы физлиц с 13% до 15% для тех, кто заработал больше 5 миллионов рублей в год. Такой ставкой предлагают облагать не все доходы, а только ту часть, которая превышает пять миллионов. Эти деньги пойдут на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"