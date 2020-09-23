В театре "Практика" показали спектакль "Поле"

На сцене рассказали пронзительную историю по повести Чингиза Айтматова

В московском театре "Практика" прошла премьера спектакля "Поле" по повести Чингиза Айтматова . Война отняла у героини самых близких людей. Теперь ей нужно снова обрести смысл жизни. Постановка - эмоциональна и весьма необычна, но именно так увидела эту драму режиссёр Марина Брусникина.

В этом спектакле неслучайно всё. Поле под ногами и над головой - Млечный путь у киргизов зовется Дорогой Соломщика. На сцене московского театра "Практика" рассказывают пронзительную историю по повести Чингиза Айтматова "Материнское поле".

Киргизская крестьянка Толгонай выходит в поле, вспоминает, разговаривает с ним. Ведь здесь, среди колосьев пшеницы и полевых цветов, прошла вся ее жизнь. Ее историю рассказывают семь актрис - выпускницы разных курсов Дмитрия Брусникина и Романа Козака.

"Сложность профессиональная этого спектакля - рассказать одну историю как один человек. Семь разных абсолютно женщин рассказывают одну историю, историю одной женщины", - рассказала актриса Александра Урсуляк.

Героини меняют, подхватывают друг друга. Поле живое, говорящее, оно отвечает, вторит. Такой эффект создают многоголосие, хор, музыкальное оформление и пластика.

"Это все, как возникающие из нашей памяти тени, фигуры, воспоминания. И из воспоминаний складывается попытка проанализировать: что же такое наша жизнь?" – сказала режиссер Марина Брусникина.

Поле повенчало Толгонай с любимым мужем, батраком Суванкулом и было свидетелем их счастливой жизни - они работали и воспитывали троих сыновей. Старший сын женился. А потом наступило 22 июня 1941 года. На поле жатва - и вдруг тишина.

Это пришла весть о войне. Ее образ - как страшного механизма с ножами, кромсающими судьбы, с барабаном, куда втягивается вся жизнь. На войну уходят муж и сыновья, они не вернутся.

Толгонай остается дома с невесткой Алиман, но потом жизнь отнимает и ее. Женщина ведет разговор с землей, ведь кроме нее, никого не осталось. Потеря близких и тяжелый труд не ломают женщину, она сохранила достоинство и веру в жизнь, смогла стать бабушкой чужому ребенку.

"Мы не закладываем загадку, которую нужно разгадать. А вот угадаете, что бы это значило? Нет. Очень простые вещи. Каждый что увидит - это и правильно", - сказала актриса Яна Гладких.

Это искренний, пронзительный и образный диалог со зрителями. Премьера - сегодня и завтра в театре "Практика".

Наталья Тарасова, Николай Карбанов, Марина Шишлакова, "ТВ Центр".

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