ВОЗ высоко оценила Московский центр телемедицины

Представители организации ознакомились с работой учреждения

Московский центр телемедицины высоко оценили во Всемирной организации здравоохранения. Накануне ее представители ознакомились с работой учреждения.

За дистанционной консультацией могут обратиться как те, кто болеет коронавирусом, так и те, кто сделал прививку, отмечает "ТВ Центр". Подход к каждому - индивидуальный. Медперсонал постоянно контролирует состояние больного. В ВОЗ отметили, что такой способ общения между врачом и пациентом очень действенный, и его стоит перенять европейским коллегам.

"Мэр и министр любезно пригласили меня в Центр телемедицины. Я под большим впечатлением, ничего подобного в жизни не видел. Тут человек находится в центре всего, прежде всего именно человек, уже потом технологии. И очень важно, что такой подход помогает сохранить доверие между пациентами и врачами", - сказал глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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