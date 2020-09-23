За 7 лет число рабочих мест в Новой Москве увеличилось втрое

ТиНАО активно развивается

На развитие Новой Москвы до конца года будет добавлено еще около 150 миллиардов рублей. И в основном это частные инвестиции, передает "ТВ Центр".

В этом году уже сданы более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. За последние семь лет в ТиНАО проложили 250 километров магистралей, столько же появится там в ближайшие 3,5 года. Строят не только инженерные, но спортивные и культурные объекты, а также парки. Число рабочих мест увеличилось втрое. При этом больше половины местных жителей не выезжают за пределы своих округов.

"Если в 2013 году только 18% москвичей покупали квартиры в Новой Москве, то сегодня этот уровень достиг уже 63 %. В три раза увеличился интерес москвичей к этой территории. Только благодаря инфраструктуре, благоустройству, и качеству предоставляемых услуг", - заявил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

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