В "Домодедово" прошли учения по устранению разлива авиатоплива

Аэропорт должен быть готов к любым ЧП

Масштабные учения прошли в аэропорту "Домодедово". По легенде - загорелась цистерна с топливом. На место ЧП прибыли все спецслужбы города и даже пожарный поезд.

Дыма без огня бывает. На железнодорожной эстакаде "Домодедово" разлилась и загорелась цистерна с нефтепродуктами. Такова легенда учений, которые прошли в московском аэропорту. Дальнейшее распространение огня угрожает всему топливно-заправочному комплексу, где хранятся 15 тысяч тонн авиакеросина. Поэтому делать реальный поджог организаторы не стали.

"Этот объект оборудован датчиками для взрывных концентраций, которые сообщают о предельно-допустимых концентрациях паров и в случае превышения дает установку на приостановление технологических процессов", - объяснил руководитель направления обеспечения производства Domodedovo Fuel Services Алексей Лапшин.

Опаснее всего именно пары нефтепродуктов. Если они все же воспламенились, срабатывают пожарные датчики.

Первой на место происшествия приехала пожарно-спасательная служба аэропорта. На прибытие отведено не более 10 минут. Кроме того, в топливно-заправочный комплекс всегда готовы выехать боевые расчеты двух пожарных частей из города Домодедово.

Сначала пожарные локализовали возгорание и не дают ему перебраться на соседние вагоны. В ход идет специальный пенный раствор, который перекрывает доступ кислорода и тушит огонь. Когда он потушен, начинается работа экологического подразделения МЧС.

"Сбор нефтепродуктов в емкости временного хранения, дальнейшая его перевалка в подогнанные машины, зачистка территории специальными сорбентами. И после того, как сорбент собран, территория вычищена, проверяется, насколько это сделано правильно", - рассказал заместитель директора центрального аварийно-спасательного отряда "Экоспас" Вадим Емелин.

На территории топливно-заправочного комплекса есть железнодорожные пути. По ним к месту происшествия приезжает пожарный поезд.

"Пожарный поезд, находящийся в Люблино, прибыл в течение часа. Он оснащен вагонной станцией и двумя цистерновыми водохранилищами. Общий объем огнетушащего вещества 120 тонн воды и + пять тонн пенообразователя", - сообщил заместитель главного пожарного инспектора на МЖД Артем Матринов.

Также на место происшествия прибыли МЧС, Росгвардия, дорожная полиция и скорая помощь, передает "ТВ Центр".

В аэропорту успокаивают: аэровокзальный комплекс находится на таком удалении, что даже детонация 5000-тонной емкости пассажирам не опасна. За время работы топливно-заправочного комплекса ни одного похожего на сегодняшние учения происшествия не было.

Иван Колесников, Алексей Овчинников, Илья Милитдинов. "ТВ Центр".

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