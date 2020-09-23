Путин призвал помочь россиянам наладить жизнь

Пандемия стала тяжелым испытанием для многих

Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Совфеде призвал помочь россиянам с низким уровнем дохода вернуться к нормальной жизни, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что экономический кризис и пандемия значительно повлияли на жизнь простых людей, у многих кардинально изменились жизненные обстоятельства.

"Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, вообще, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь, жизнь своих близких", - заявил президент сенаторам.

Путин подчеркнул, что в качестве одного из ключевых инструментов в борьбе с бедностью населения следует использовать социальный контракт. Российский лидер напомнил, что уже со следующего года социальный контракт будет внедряться по всей стране, а в ближайшие три года на реализацию программы ежегодно из федерального бюджета в регионы будут направлять более 26 миллиардов рублей.

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