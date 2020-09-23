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Рухнувший под Тверью Су-30 был случайно сбит другим самолетом

14:11
  • среда
  • 23 сентября 2020

В машину попал снаряд

Истребитель Су-30, который накануне потерпел крушение в Тверской области, мог сбить другой самолет.
В Тверской области разбился истребитель Су-30

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона, это произошло во время учений. Вылетевший из другого самолета снаряд случайно попал в пролетавший мимо истребитель.

Су-30 упал 22 сентября во время учебно-тренировочного полета. Экипаж успел катапультироваться. После приземления летчики вышли на связь.

Пострадавших и разрушений на земле нет. Комиссия Западного военного округа продолжает выяснять обстоятельства крушения Су-30.

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