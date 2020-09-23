Рухнувший под Тверью Су-30 был случайно сбит другим самолетом

В машину попал снаряд
Истребитель Су-30, который накануне потерпел крушение в Тверской области, мог сбить другой самолет.
Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона, это произошло во время учений. Вылетевший из другого самолета снаряд случайно попал в пролетавший мимо истребитель.
Су-30 упал 22 сентября во время учебно-тренировочного полета. Экипаж успел катапультироваться. После приземления летчики вышли на связь.
Пострадавших и разрушений на земле нет. Комиссия Западного военного округа продолжает выяснять обстоятельства крушения Су-30.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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