Рухнувший под Тверью Су-30 был случайно сбит другим самолетом

В машину попал снаряд

Истребитель Су-30, который накануне потерпел крушение в Тверской области, мог сбить другой самолет.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона, это произошло во время учений. Вылетевший из другого самолета снаряд случайно попал в пролетавший мимо истребитель.

Су-30 упал 22 сентября во время учебно-тренировочного полета. Экипаж успел катапультироваться. После приземления летчики вышли на связь.

Пострадавших и разрушений на земле нет. Комиссия Западного военного округа продолжает выяснять обстоятельства крушения Су-30.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"