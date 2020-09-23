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Депутат МГД Самышина: Москвичи могут синхронизировать свои гаджеты с электронной медкартой

14:42
  • среда
  • 23 сентября 2020

Эта функция сильно упрощает жизнь пациента и врача

Синхронизация гаджетов с электронной медицинской картой (ЭМК) позволяет следить за здоровьем эффективнее и проще.

Дневники здоровья Apple Health и Google Fit, которые можно скачать на свой телефон, напрямую синхронизируются с электронной медицинской картой, сообщила агентству "Москва" главный врач поликлиники №3, депутат Мосгордумы Елена Самышина.

"Гаджеты с передачей данных в электронную медицинскую карту - хороший и удобный вариант, который избавит пациентов как от забот с фиксацией необходимой информации, так и от необходимости не забывать свои записи при походе к врачу", - отметила парламентарий.

Раньше для передачи данных нужно было устанавливать дополнительное мобильное приложение "ЕМИАС Коннект", сейчас можно настроить синхронизацию прямо в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Система пока что работает в тестовом режиме.

Оформить доступ к электронной медкарте можно на портале mos.ru. Пользователь должен быть старше 15 лет и иметь полис ОМС. Родителям, чтобы получить доступ к карте ребенка, нужно подать отдельную заявку от своего имени.

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