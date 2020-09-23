Путин рассказал о беспрецедентной сумме, выделенной на экологию

Президент оценил важность защиты окружающей среды

Владимир Путин в ходе выступления в Совфеде заявил, что впервые из федерального бюджета будет выделен 1 триллион рублей на охрану окружающей среды. Президент подчеркнул, что деньги пойдут на снижение уровня загрязнения воздуха и развитие инфраструктуры.

Путин отметил, что экология оказывает прямое влияние на здоровье россиян, передает РИА Новости. "В 2021 году расходы по национальному проекту в сфере экологии будут увеличены почти наполовину. В целом за три года из федерального бюджета на охрану окружающей среды впервые будет направлен 1 триллион рублей", - рассказал глава государства.

Президент добавил, что выделенные средства будут потрачены на развитие инфраструктуры, обращение с твердыми коммунальными отходами, снижение уровня загрязнения воздуха, оздоровление рек и озер, а также на охрану и восстановление лесов.

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