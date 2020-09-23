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Путин прокомментировал повышение НДФЛ для богатых

14:51
  • среда
  • 23 сентября 2020

Он счел это решение "нравственно обоснованным"

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение о повышении НДФЛ для богатых россиян. По мнению главы государства, это нравственно обоснованно и справедливо.
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Путин напомнил, что с 1 января россияне, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей, станут платить НДФЛ в размере 15%.

"Еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным, об этом мы долго говорили и долго держали 13% НДФЛ. И правильно делали, потому что, когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла. Поэтому все мы сделали правильно. Ситуация изменилась, и с 1 января с суммы дохода граждан, превышающей 5 миллионов рублей в год, будет уплачиваться повышенный налог на доход в размере 15%", - заявил президент в ходе выступления в Совфеде.

По словам главы государства, нововведение принесет в федеральный бюджет до 60 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

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