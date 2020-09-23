Врач: стресс повышает риск заражения коронавирусом

Негативные эмоции плохо сказываются на иммунитете

Главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов заявил, что стресс может отрицательно сказаться на сопротивляемости организма к инфекциям, в том числе COVID-19.

"Наша иммунная система – это та система, которая борется с внешним проникновением чужеродных белковых тел и чужеродного ДНК. Поэтому у людей, у которых иммунная система ослаблена, риск заразиться любой инфекцией выше. Стресс же в целом, в особенности хронический, снижает сопротивляемость к любой инфекции, в том числе к коронавирусной", - объяснил врач.

Богданов отметил, что в медицине есть отдельное понятие барьерной функции иммунной системы. В районе слизистых находятся фильтры, которые мешают инфекции проникать внутрь организма. Иммунолог посоветовал регулярно орошать слизистые оболочки, поскольку так иммунная система лучше справляется с нагрузкой. Врач подчеркнул, что сухие слизистые менее устойчивы к проникновению любой инфекции, передает РИА Новости.

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