Путин пообещал россиянам рост пенсий в 2021 году

Индексация составит 6,3%

В России в следующем году вырастут пенсии. Рост составит 6,3%, сообщил Владимир Путин на встрече с сенаторами в Кремле.

По словам главы государства, размер индексации более чем в 1,5 раза выше прогнозируемого уровня инфляции. Путин заверил, что государство исполнил все социальные обязательства перед населением, несмотря на существенный объем выпадающих доходов Фонда социального страхования и Пенсионного фонда.

Индексация коснется только выплат неработающим пенсионерам. Повышение пенсий произойдет 1 января.

В 2020 году страховые пенсии россиян были проиндексированы на 6,6%.

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