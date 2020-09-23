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Путин пообещал россиянам рост пенсий в 2021 году

15:17
  • среда
  • 23 сентября 2020

Индексация составит 6,3%

В России в следующем году вырастут пенсии. Рост составит 6,3%, сообщил Владимир Путин на встрече с сенаторами в Кремле.

По словам главы государства, размер индексации более чем в 1,5 раза выше прогнозируемого уровня инфляции. Путин заверил, что государство исполнил все социальные обязательства перед населением, несмотря на существенный объем выпадающих доходов Фонда социального страхования и Пенсионного фонда.

Индексация коснется только выплат неработающим пенсионерам. Повышение пенсий произойдет 1 января.

В 2020 году страховые пенсии россиян были проиндексированы на 6,6%.

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