Американский ракетный комплекс отказался работать на Украине

Военные выясняют причины

Противотанковый ракетный комплекс Javelin, поставленный украинской армии Соединенными Штатами, отказался работать. Это выяснилось во время учений "Объединенные усилия-2020".

В маневрах, которые проходят в Николаевской области Украины, задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии. Что же касается комплекса Javelin, то его на учениях применили впервые.

"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу", - сообщил командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Валерий Залужный агентству "Укринформ".

Поставки Украине оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, американская администрация одобрила в 2017 году. По условиям соглашения, Киев не может использовать ПРК по своему усмотрению – до тех пор, пока не купит Javelin.

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