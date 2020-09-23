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Путин поручил рассмотреть увеличение выплат семьям с детьми

15:48
  • среда
  • 23 сентября 2020

Размер пособия увеличат до одного МРОТ

Размер пособия семьям с детьми от трех до семи лет следует довести до одного МРОТ. Владимир Путин на встрече с сенаторами напомнил о решении установить дополнительные выплаты для семей с низким доходом. Тогда же, по словам президента России, предполагалось оценить эффективность меры и при необходимости увеличить пособие.
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"Именно так мы и обязаны поступить. Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты, начиная с 2021 года. Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума в регионе", - сказал он.

Президент констатировал, что, несмотря на уже принятые меры поддержки, такие семьи еще есть. Сейчас размер выплаты составляет половину прожиточного минимума в каждом конкретном регионе – в среднем по стране это 5,5 тысячи рублей.  Путин подчеркнул: запросы россиян должны найти отражение в федеральном бюджете, передает ТАСС.

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