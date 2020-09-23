"Разрушение дает новый шанс": Королёва готова простить Тарзана

Брак звездной пары оказался под угрозой из-за измен Тарзана

Не успел затихнуть скандал с изменой Сергея Глушко, как уже вторая девушка заявила о своих более чем дружеских отношениях с Тарзаном. Ранее муж Наташи Королёвой признался, что изменил супруге с начинающей актрисой Анастасией Шульженко. Девушка даже объявила о своей беременности от стриптизера, но тест показал отрицательный результат.

Теперь об интимной близости с танцором рассказала модель Анна Мосс. По ее словам, с Глушко она познакомилась на одном из мероприятий. Знакомство быстро переросло во флирт, а затем Тарзан и вовсе пригласил молодую красавицу к себе в номер.

"Я поехала к нему. Тарзан — симпатичный мужчина, достаточно сексуальный. Мы продолжили выпивать и общаться. Все закончилось интимом. Это была единственная встреча. Мы обменялись номерами, но я для себя сделала вывод, что мне это не нужно. Я себя корила за то, что сделала. Мне жаль Наташу, она очень красивая женщина, невероятно талантливая", - призналась Мосс.

Слова девушки опроверг полиграфолог Роман Устюжанин. После нескольких вопросов на "детекторе лжи" специалист пришел к выводу, что модель солгала о связи с Сергеем Глушко.

Супруга Тарзана певица Наташа Королёва к изменам мужа отнеслась философски. Сначала артистка отрицала обвинения в адрес супруга, а затем заявила, что готова работать над сохранением отношений.

"Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют то немногое, чем владели! В японском языке слово "кризис" состоит из двух иероглифов — один переводится как "разрушение", а второй — как "шанс"! Разрушение дает нам новый шанс", - сказала исполнительница.

Многие поклонники и коллеги по цеху поддержали Королёву в ее решении. Однако некоторые до сих пор не верят в искренность певицы и ее мужа, передает СтарХит. По мнению некоторых, история с изменой – всего лишь продуманный пиар-ход, призванный подогреть интерес общественности к звездной паре.

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