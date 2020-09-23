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Певица Юлия Волкова показала повзрослевшую дочь

16:07
  • среда
  • 23 сентября 2020

Виктории исполнилось 16 лет

Бывшая участница группы "Тату", 35-летняя певица Юлия Волкова опубликовала совместную фотографию со своей дочерью Викторией и поздравила ее с днем рождения. Девушке исполнилось 16 лет, и звездная мама решила поделиться с поклонниками в инстаграме радостным для ее семьи событием.

"Куколка, как же быстро ты из маленькой девочки превратилась в нереальную, супер-красивую девушку. С днем рождения, доченька моя! Шагай смело вперед и делай то, что задумала", - обратилась к дочери через соцсети певица Волкова.

Артистка поблагодарила бога за дочь, а также саму Викторию, что та выбрала именно ее. Волкова пообещала дочери, что всегда и во всем будет помогать ей.

 

Юлия Волкова – певица, которая получила известность в России и за рубежом как солистка группы "Тату". Артистка воспитывает дочь Викторию от Павла Сидорова и сына Самира от экс-супруга Парвиза Ясинова.

Поп-исполнительница несколько лет назад вышла замуж, однако личность нового супруга она пока скрывает.

Видео: Юлия Волкова в выпуске программы "Обложка"

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Юля Волкова и ее дочь Виктория
Юля Волкова и ее дочь Виктория
Юля Волкова и ее дочь Виктория
Виктория Волкова
Виктория Волкова
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