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РФПИ пообещал снизить на треть цену лекарства от коронавируса

16:22
  • среда
  • 23 сентября 2020

Препарат поступит на рынок в октябре

Российский фонд прямых инвестиций и научно-фармацевтический центр "ХимРар" намерены снизить стоимость препарата "Авифавир". Лишь после этого лекарство от коронавируса зарегистрируют для амбулаторного применения. По плану, на рынок препарат поступит в октябре.
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"Благодаря производству "Авифавира" по полному циклу, включая субстанцию, осуществляются мероприятия для значимого снижения себестоимости. В результате цена будет снижена на 30% по сравнению с уровнем, сформированным другими препаратами на амбулаторном рынке", - сообщили в пресс-службе РФПИ.

"Авифавир" – препарат на основе фавипиравира. Его эффективность в борьбе с коронавирусом подтвердила и японская корпорация Fujifilm Holdings. Во время третьей фазы клинических исследований своего лекарства на основе фавипиравира "Авиган", в котором участвовали 156 человек, было доказано, что оно сокращает время выздоровления у пациентов с нетяжелым течением COVID-19.

Ранее производители других препаратов на основе фавипиравира назвали их стоимость на российском рынке - около 12 тысяч рублей. "Авифавир" будет продаваться примерно за 8 тысяч рублей. Сейчас препарат применяется только в стационарах под наблюдением лечащего врача - пациенты его получают бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования, передает "Интерфакс".

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