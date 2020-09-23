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Ведущего "Русского лото" Михаила Борисова проводили в последний путь

16:20
  • среда
  • 23 сентября 2020

Похоронили Борисова на Востряковском кладбище

В Москве простились с ведущим "Русского лото" Михаилом Борисовым. Он скончался в ночь на 20 сентября.

Церемония прощания прошла с соблюдением мер предосторожности из-за пандемии коронавируса. Пришедшие проститься с ведущим и режиссером были в масках, при входе у них измеряли температуру.

Проститься с Михаилом Борисовым пришли многие деятели культуры. Журналисты заметили певицу Надежду Бабкину. Она была облачена в черное и едва сдерживала слезы, пишет EG.RU ("Экспресс-газета"). Среди тех, кто приехал в Театральный институт имени Щукина, был и актер Александр Семчев. Издание отмечает, что он сильно похудел и постарел.

Похоронили Борисова на Востряковском кладбище Москвы.

Михаил Борисов скончался 19 сентября. Телеведущего увезли в больницу со съемочной площадки. Причиной смерти Борисова называется коронавирус, кроме того, он страдал сахарным диабетом и гипертензией.

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