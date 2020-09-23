Охранник главы МИД Германии отправил министра на карантин

Причина – коронавирус

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отправлен на карантин. Заражение коронавирусом выявлено у одного из сотрудников охраны главы германского МИДа. Министр изолирован – несмотря на то, что первый тест на COVID-19 был отрицательным.

"Министр иностранных дел Маас сегодня в соответствии с законом об инфекционной защите отправился на карантин из-за того, что у одного из личных охранников был выявлен COVID-19. Первый тест на COVID, проведенный сегодня, был отрицательным", - сообщили в пресс-службе МИД ФРГ.

Хайко Маас на прошлой неделе участвовал во встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Внешнеполитическое ведомство выясняет, есть ли угроза для других граждан и какие еще меры необходимо предпринять, передает ТАСС.

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