Москва расширила черный список для ЕС в ответ на санкции Брюсселя

Число "невъездных" европейцев увеличится вдвое

Москва ответила на санкционные инициативы Брюсселя. Россия расширит черный список для Евросоюза на паритетной основе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России", - сообщила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что в последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении России и российских граждан. При этом Брюссель действует в обход существующих международных норм, применяет свой санкционный инструментарий под надуманными и порой абсурдными предлогами.

Весной 2019 года в черных списках ЕС значились 155 физических лиц, попавших под ограничения из-за ситуации на Украине. Еще 8 россиян попали в перечень после инцидента в Керченском, четверо – после истории с "отравлением" Скрипалей.

В российском "черном" списке, переданном Брюсселю в 2015 году, было 89 имен. Предполагается, что теперь перечень расширен вдвое, передает "Интерфакс".

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