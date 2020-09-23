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Москва расширила черный список для ЕС в ответ на санкции Брюсселя

17:15
  • среда
  • 23 сентября 2020

Число "невъездных" европейцев увеличится вдвое

Москва ответила на санкционные инициативы Брюсселя. Россия расширит черный список для Евросоюза на паритетной основе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России", - сообщила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что в последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении России и российских граждан.  При этом Брюссель действует в обход существующих международных норм, применяет свой санкционный инструментарий под надуманными и порой абсурдными предлогами.

Весной 2019 года в черных списках ЕС значились 155 физических лиц, попавших под ограничения из-за ситуации на Украине. Еще 8 россиян попали в перечень после инцидента в Керченском, четверо – после истории с "отравлением" Скрипалей.

В российском "черном" списке, переданном Брюсселю в 2015 году, было 89 имен. Предполагается, что теперь перечень расширен вдвое, передает "Интерфакс".

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