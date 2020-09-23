Бывший адвокат Ефремова собрался в депутаты Госдумы

Эльман Пашаев хочет защищать людей на более высоком уровне

Лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев задумался о политической карьере. В 2021 году бывший защитник Михаила Ефремова намерен избираться в Государственную думу.

Пашаев рассказал, что еще в прошлом году подавал документы в Мосгордуму, но решил, что столица для него слишком мала.

"И решил готовится к выборам в Госдуму. От какой партии, пока не буду разглашать", - сказал он агентству ТАСС.

Пашаев полагает, что работа адвоката похожа на депутатскую - и те и другие защищают интересы людей. Этим он и занимался последние 20 лет.

"Я хочу защищать людей на более высоком уровне", - пояснил он.

Эльман Пашаев получил широкую известность из-за дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Актер получил восемь лет колонии. После этого Пашаева лишили статуса адвоката из-за нарушения Кодекса адвокатской этики.

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