Фарс и проводы на пенсию: Запад нервно отреагировал на инаугурацию Лукашенко

Церемония вступления в должность стала для многих неожиданностью

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Это его шестой срок на высшем государственном посту. Торжественная церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске без предварительного анонса. Новость об этом стала неприятным сюрпризом для белорусской оппозиции и её сторонников на Западе. Сам же Лукашенко, выступая на церемонии, в очередной раз заявил, что белорусы разберутся со своими проблемами без внешнего вмешательства.

Инаугурация Лукашенко в этой непростой политической обстановке больше напоминала секретную спецоперацию. О церемонии заранее не сообщали, и жителям Минска оставалось лишь строить догадки, наблюдая, как улицы в центре внезапно опустели, движение в районе Дворца Независимости оказалось перекрытым, и появился президентский кортеж в сопровождении торжественного эскорта мотоциклистов. Все что происходило позже в зале белорусские каналы показывали не в прямом эфире, как обычно, а в записи.

"В этот торжественный день президент дает присягу на верность Отечеству и народу с особым чувством, в нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего своих убеждений. День вступления в должность президента, день инаугурации - это день нашей с вами победы. Убедительной и судьбоносной, мы не просто выбирали президента страны, мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость", - заявил Александр Лукашенко.

Присягу Лукашенко по традиции приносит на белорусском языке, после получает удостоверение главы государства. И здесь, в инаугурационной речи, и потом, выступая уже перед военными, присягнувшими верховному главнокомандующему, президент признается: он просто не имеет права бросить тех, кто голосовал за сохранение государственного курса. В своих проблемах страна разберется сама, без внешнего вмешательства, уверен Лукашенко. Попытка же устроить цветную революцию в Белоруссии провалилась.

"Вы спасли мир на этом клочке земли. Отстояли суверенитет и независимость нашей страны. Поймите, ребята, это не каждый белорус, к сожалению, сегодня понимает. Но очень скоро поймет. Это наша работа. Мы должны были сделать эту работу. И мы ее сделали", - заявил Лукашенко.

Словно в подтверждение этих слов президента - заявления европейских чиновников. В Словакии, Литве, Латвии, Эстонии, Польше, в Германии отказываются признавать легитимность Лукашенко и после инаугурации.

"Эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия публики, это уже показательно. Вернёмся к президентским выборам 9 августа. Они, как мы тогда говорили, никаким образом не соответствовали минимальным требованиям демократических выборов, они не были ни справедливыми, ни свободными, поэтому, как говорила канцлер, мы не можем признать результаты этих выборов. В соответствии с этим Лукашенко также и после сегодняшней церемонии не может претендовать на демократическую легитимность", - заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Больше всего раздражены, похоже, в Литве. Ее совместный с Польшей план о стремительном введении санкций против Белоруссии буксует уже третью неделю. На всех международных площадках. Вот и остается министру иностранных дел республики Линкявичюсу разве что сыпать пространными угрозами.

"Такой фарс. Сфальсифицированные выборы. Сфальсифицированная инаугурация. Бывший президент Беларуси не стал менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность - факт, со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заявил он.

"На самом деле это такой скрытый литовский империализм, ну на кого еще направлять свои амбиции, если на Западе у них заштатная роль, по сути, а тут они чувствуют себя на краю борьбы за западные ценности и демократию: вот будем гнобить Белоруссию, тем более какие-то поводы подворачиваются", - говорит политолог Алексей Дзермант.

Ожидаемо высказалась на тему инаугурации и Светлана Тихановская. Записала видеообращение из Литвы. Собственных мыслей у экс-домохозяйки, похоже, не оказалось: текст почти точь-в-точь как у ее заграничных наставников.

"Эта так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны. А значит, не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас — вместе построить новую Беларусь", - заявила она.

Еще Тихановская радостно сообщила, что Европа поддерживает белорусский народ, не весь, конечно, только оппозицию, и готова оказать "реальную помощь". Это экс-кандидат в президенты про некие "серьезные инвестиционные пакеты", которые Старый свет предоставит республике в случае победы демократии. Только вот украинский опыт демонстрирует другое. Кроме неполноценного безвиза и бесконечных кабальных условий для не менее кабальных кредитов Запад ничего более предлагать не хочет. А оттого перспектива у Белоруссии с президентом Тихановской - стать разве что рыночным придатком Европы. Эдакой картофельной республикой, и только.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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