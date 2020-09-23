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Украину признали задним двором России

18:01
  • среда
  • 23 сентября 2020

Истинное отношение к стране продемонстрировало Минобороны Великобритании

Зарубежные партнёры Киева вновь дали понять, что его мечтам о скором вступлении в Евросоюз не суждено сбыться. Посол ЕС на Украине Матти Маасикас сегодня заявил, что страны, которые он представляет, не собираются в ближайшее время предпринимать никаких больших политических шагов по евроинтеграции Украины.

Этот комментарий был дан СМИ после того, как президент Владимир Зеленский призвал Брюссель чётко обозначить перспективы сотрудничества, отметив, что полноправное членство в Европейском союзе кажется ему логичным следующим шагом.

О том, как в действительности Запад относится к Украине, красноречиво высказалось Министерство обороны Великобритании. Официальное сообщение ведомства в социальных сетях, которое посвящено высадке военнослужащих королевства на Украине в рамках совместных учений, озаглавлено "Мы высадились на заднем дворе России".
 

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