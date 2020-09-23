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Путин встретился с российскими атомщиками

18:05
  • среда
  • 23 сентября 2020

Атомная отрасль находится на подъеме

Владимир Путин встретился в Кремле с группой российских учёных-атомщиков. Президент сообщил о присвоении звания Героя Труда России физику Георгию Рыкованову. Наградой отмечены его работы прежде всего, оборонного характера.

Академику, научному руководителю федерального ядерного центра в Снежинске была вручена звезда Героя Труда. Владимир Путин поздравил учёных, инженеров, рабочих отрасли с предстоящим 28 сентября праздником - Днём работника атомной промышленности.

Семь десятилетий назад, напомнил президент, наши ядерщики смогли совершить настоящий подвиг: в кратчайшие сроки пройти путь от теоретических изысканий до практических результатов, укрепивших как безопасность, так и экономику страны. В сложные 90-е отрасль смогла сохраниться, а сегодня она находится на подъёме по всем направлениям деятельности.

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