Наталия Метлина раскритиковала предложение сделать полностью платным проезд по автодорогам

Депутат МГД считает такой путь слишком радикальным

Пересадить россиян на бесплатный общественный транспорт и сделать при этом платным проезд по региональным дорогам — ошибочный путь, убеждена депутат Московской городской Думы Наталия Метлина. Парламентарий считает, что в российских условиях прозвучавшее на прошлой неделе предложение Минтранса не может быть реализовано. В первую очередь с трудностями столкнутся семьи с детьми.

"Сегодня во всем мире популярны идеи социалистического толка. Какие-то из них являются очень гуманными, как, например, базовый доход, и могут быть встроены в нашу систему социального страхования. От каких-то идей, вроде пересаживания всех жителей на общественный транспорт, попахивает плановой экономикой", - заявила Метлина.

Парламентарий напомнила, что подобная ситуация была в СССР – когда личный автомобиль был недоступной роскошью, а огромная доля населения ездила на общественном транспорте за пять копеек. Депутат считает этот опыт унизительным: автобусы ходили редко, были переполненными, зимой холодными, а летом — душными. Да и сегодня за пределами Москвы транспорт не особенно изменился.

Парламентарий подчеркнула, что в постсоветский период в России покупка любого, самого скромного автомобиля была насущной необходимостью. "Это был ответ на провальную инфраструктуру, и сегодня говорить, что мы на территории страны, даже на уровне федеральных трасс, все проблемы решили, явно преждевременно", - отметила Метлина в интервью изданию "АиФ".

Очень трудно обойтись без машины семьям с детьми, которые сегодня являются центром политики государства, закрепленной в Конституции. Поехать с двумя маленькими детьми из Москвы на дачу в соседнюю область общественным транспортом – большая проблема. Ни одна московская семья не захочет ехать на бесплатном автобусе до автовокзала, затем пересесть на местный пригородный автобус, а потом еще десяток километров пройти до дачи по грунтовке. А поскольку от личных автомобилей семьи отказываться не будут, их ждут дополнительные расходы за проезд по дорогам, заметила Метлина.

Депутат согласна, что темпы автомобилизации и загрязнения окружающей среды нужно снижать – однако не такими радикальными методами. В мире накоплен богатый опыт снижения вреда от автомобилей - от перевода на электродвигатели до карпулов. Нужно использовать все варианты, прежде чем снова делать частный автомобиль недоступной роскошью, уверена Метлина.

По мнению депутата, сомнителен предложенный Минтрансом вариант и с точки зрения бюджетов регионов. Метлина напомнила, что 72 субъекта федерации сегодня дотационные – так что система бесплатного общественного транспорта им не по силам.

"Немаловажным является и тот факт, что мы живем в самой большой в мире стране, лишний раз не выезжать из дома — это значит прерывать родственные связи, тормозить развитие внутреннего туризма. К тому же, все мы платим налоги, включая транспортный, а значит, имеем право требовать от государства организации дорожной инфраструктуры и поддержания ее в надлежащем виде", сказала парламентарий.

Метлина напомнила, что в Германии, например, нет платных дорог, а объем дорожного полотна в США превышает российский в несколько раз. В России в условиях мирового финансового кризиса нужны неординарные решения - такие, например, как те, что вытащили Советский Союз из кризиса на рубеже 20-30-х годов прошлого века. Это индустриализация, строительство инфраструктурных объектов, в том числе дорог.

Депутат уверена, что введение платы за проезд скажется и на смежных отраслях. Под вопросом окажутся все усилия по развитию малоэтажного индивидуального строительства в Москве и столичном регионе, где большая доля проживающих — именно семьи с детьми.

Кроме того, частный автомобиль — это движущая сила экономики, высокий уровень социальной мобильности. Человек, который может сесть за руль и поехать на работу в соседнюю область, — активен, он хочет работать и зарабатывать, и таких людей сотни тысяч. Наложить на них дополнительную плату — это увеличить нагрузку на всех людей труда. Попросту говоря, бедные станут беднее, заключила Метлина.

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