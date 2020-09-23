ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Бускин: Служба орнитологической защиты поможет установить в Москве экобаланс

17:54
  • среда
  • 23 сентября 2020

В последние годы в столице развелось слишком много голубей, чаек и ворон

Служба орнитологической защиты поможет установить в Москве экологический баланс. Такое мнение высказал депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

Он пояснил, что речь идет о привлечении прирученных хищных птиц к "поддержанию порядка в воздухе. Они, в частности, будут отпугивать голубей, чаек и других птиц от памятников, взлетно-посадочных полос в аэропортах и других значимых мест. В последние годы таких птиц в Москве стало очень много из-за роста населения, повышения уровня урбанизации и увеличения количества пищевых отходов.

"Серьезность ситуации наглядно проиллюстрировала аварийная посадка авиалайнера в Раменском районе Подмосковья в 2019 году, но помимо таких катастрофических случаев, фактор птиц играет значительную и печальную роль в сохранности городской среды. Бронзовые памятники, провода, крыши домов, даже гранитная тротуарная плитка - все это страдает из-за массовых скоплений птиц. Отдельную проблему представляет собой то, что пернатые являются переносчиками ряда опасных болезней, и перенасыщенная ими городская среда может стать небезопасной в санитарном отношении", - объяснил Бускин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Орнитологическая служба аэропорта
Орнитологическая служба аэропорта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.