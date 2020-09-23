Депутат МГД Бускин: Служба орнитологической защиты поможет установить в Москве экобаланс

В последние годы в столице развелось слишком много голубей, чаек и ворон

Служба орнитологической защиты поможет установить в Москве экологический баланс. Такое мнение высказал депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

Он пояснил, что речь идет о привлечении прирученных хищных птиц к "поддержанию порядка в воздухе. Они, в частности, будут отпугивать голубей, чаек и других птиц от памятников, взлетно-посадочных полос в аэропортах и других значимых мест. В последние годы таких птиц в Москве стало очень много из-за роста населения, повышения уровня урбанизации и увеличения количества пищевых отходов.

"Серьезность ситуации наглядно проиллюстрировала аварийная посадка авиалайнера в Раменском районе Подмосковья в 2019 году, но помимо таких катастрофических случаев, фактор птиц играет значительную и печальную роль в сохранности городской среды. Бронзовые памятники, провода, крыши домов, даже гранитная тротуарная плитка - все это страдает из-за массовых скоплений птиц. Отдельную проблему представляет собой то, что пернатые являются переносчиками ряда опасных болезней, и перенасыщенная ими городская среда может стать небезопасной в санитарном отношении", - объяснил Бускин.

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