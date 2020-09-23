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ВОЗ встревожили вредные привычки российских детей

18:36
  • среда
  • 23 сентября 2020

Организация составила руководство по питанию и физической активности

Всемирная организация здравоохранения подготовила новое руководство по питанию и физической активности детей 6-10 лет. Оно составлено с учетом российской специфики и по результатам исследования в нескольких странах СНГ.
ВОЗ высоко оценила Московский центр телемедицины

Составители отметили, что многие дети в России вообще не завтракают. В результате в течение дня они употребляют слишком много сладостей и напитков, содержащих сахар – что ведет к ожирению. Родителям следует уделять больше внимания исправлению этих вредных привычек.

ВОЗ рекомендует российским семьям выделить в своем режиме дня достаточное время на полноценный завтрак. Его надо использовать не просто для приема пищи, а для приятного семейного ритуала. На завтрак эксперты советуют употреблять в умеренных количествах такие продукты, как цельнозерновой хлеб, молоко, йогурты и сыры с низким содержанием жира, яйца и фрукты.

Обед школьника должен обязательно состоять из супа, основного блюда - мяса, птицы или рыбы с гарниром, а также овощного салата и напитка. Ужин необходим легкий, но питательный -  рыба, омлет, творожная запеканка, салаты или тушеные овощи.

Специалисты советуют сочетать правильное питание с ежедневными физическими нагрузками. Дети должны заниматься спортом не меньше часа в день. А использование гаджетов эксперты рекомендуют ограничить одним часом в сутки, передает ТАСС.

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