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Мишустину пообещали продвигать российскую вакцину от COVID-19 силами ВОЗ

18:55
  • среда
  • 23 сентября 2020

Премьер встретился с директором европейского бюро организации

ВОЗ окажет поддержку продвижению российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Это пообещал премьер-министру России Михаилу Мишустину директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
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Клюге в начале встречи с Мишустиным признался, что впечатлен выступлением Владимира Путина на сессии Генассамблеи ООН. Особенно директор отметил ту часть речи президента России, где он выразил поддержку ВОЗ.

"Скажите президенту, что у вас также есть верный друг в европейском бюро ВОЗ", - отметил Клюге.

Он подчеркнул, что его визит в Москву - знак его "твердой приверженности к расширению сотрудничества с Россией на всех уровнях. Это касается и продвижения огромной работы, проделанной российскими коллегами над вакциной от COVID "Спутник V", передает ТАСС.

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