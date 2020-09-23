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Поклонники не узнали Ларису Долину на старых фотографиях

19:24
  • среда
  • 23 сентября 2020

Снимки были сделаны в 92-м году

Дочь Ларисы Долиной опубликовала в своем инстаграме архивные фотографии певицы.

На черно-белом снимке запечатлено семейное торжество в далеком 1992 году. Певица стоит в окружении родных и близких.

 

У Долиной на фото – пышная прическа, весьма популярная для тех времен. Подписчики сразу и не признали в женщине на фото знаменитую певицу.

"Да Боже мой, неужели это наша Лариса Александровна?!Какая красавица!"

"О господи, слов нет".

Напомним, что на 90-ые пришелся пик популярности Ларисы Долиной. Ее концерты проходили с неизменным аншлагом. Годом ранее ее признали лучшей певицей страны.

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