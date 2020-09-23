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Россиянин провел более 20 лет в рабстве у польского фермера

19:38
  • среда
  • 23 сентября 2020

Сбежать Николаю помогли местные жители

Николай Ерофеев провел 23 года в рабстве на птицефабрике в Польше. Рассказать кому-либо о своей судьбе россиянин не мог, поскольку оказался в положении нелегала. Сбежать ему помогли местные жители, сейчас его делом занялся адвокат, который специализируется на оказании помощи иностранцам, сообщает польский телеканал Polsat.
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Ерофееву 59 лет. Он приехал в Польшу в 1989 году в одну из воинских частей Советской армии, дислоцированной под Болеславцем, в качестве гражданского работника. Когда в 1990-х советские войска выводили из Польши, он решил остаться.

Николай устроился на ферму, хозяин был очень доволен. Однако, по словам Ерофеева, вскоре пошел слух, что будут вылавливать тех, кто нелегально работает. Хозяин испугался и перевез россиянина на птицеферму к семье Щ.

За работу Николаю не платили. Если Ерофееву и давали еду, то это был заплесневелый паштет. Хозяин его периодически избивал. Как рассказала местная жительница Иоланта Матейко, которая в итоге и помогла россиянину бежать, мужчина был изможден, напуган, все время смотрел в землю, не знал стоимости денег.

Несмотря на тяжелые воспоминания, Николай Ерофеев хочет остаться в Польше – они привык, и говорить по-польски легче, чем по-русски. Адвокат Доминик Гура, специализирующийся на оказании помощи иностранцам, считает, что этот случай подпадает под статью о торговле людьми. Юристы обещают сделать все, чтобы Николай был легализован.

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