В крови наехавшего на пешеходов в Москве рэпера нашли наркотики

Обвинение Гулиеву ужесточили

Рэп-исполнителю Эльмину Гулиеву, устроившему ДТП на Остоженке в центре Москвы, ужесточили обвинение. В его крови обнаружены следы наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Учитывая данные обстоятельства, следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое", - сообщила Волк.

Следствие ходатайствует об аресте Гулиева. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, экспертиза выявила в крови рэпера каннабиноиды.

ДТП на пересечении Остоженки и Померанцева переулка произошло 21 сентября. Infiniti, за рулем которой был Гулиев, с превышением скорости проехала на красный сигнал светофора, столкнулась с другим автомобилем и вылетела на тротуар. Пострадали трое пешеходов и пассажирка Infiniti. Трое пострадавших госпитализированы, один от госпитализации отказался.

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