СК: Депутат Шереметьев несколько месяцев подряд расхищал бюджет Москвы

Ущерб от его действий превысил 2 миллиона рублей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева. Его обвиняют в крупном мошенничестве.

Как установило следствие, с ноября 2019 года по февраль 2020-го Шереметьев ежемесячно представлял в аппарат столичного парламента документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 850 тысяч рублей. Они содержали заведомо ложные сведения о выполнении им заданий особой важности и сложности. Полученные деньги депутат присваивал себе.

Ущерб, причиненный бюджету Москвы, Следственный комитет оценил в более чем два миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте СКР.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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