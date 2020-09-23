Мишустин подписал постановление о новых правилах техосмотра

Нововведения вступят в силу с марта 2021 года

Новые правила техосмотра автомобилей вступят в силу в марте 2021 года. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект о реформе ТО должен изменить практику покупки диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. Госдума приняла документ в 2019 году. Нововведения должны были заработать 7 июня 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса их вступление в силу перенесли на 1 марта 2021 года.

В соответствии с новыми правилами предполагается перевод диагностических карт в электронный вид. Сама процедура ТО фиксируется на фото. Водителей за езду без ТО будут штрафовать. А штрафы для компаний, торгующих картами, существенно увеличатся, передает ТАСС.

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