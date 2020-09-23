Помощь семьям и борьба с бедностью: о чем Путин говорил с сенаторами

Совфед начинает осеннюю сессию

Владимир Путин встретился в Кремле с российскими сенаторами. Выступление президента было приурочено к началу осенней сессии Совета Федерации. Слово "сенатор", употреблявшееся прежде неформально, теперь, после внесения поправок в Конституцию, стало официальным наименованием членов Совета. Говоря о новых требованиях Основного закона, президент отметил заботу о детях, которая выделена как важнейший приоритет государственной политики.

Президент встречается с сенаторами в первый же день осенней сессии Совета Федерации. В новом законотворческом сезоне работать парламенту придётся не менее оперативно и ответственно, тем более что после одобрения поправок в Конституцию полномочия Совфеда расширяются.

"Изменения в Конституцию призваны обеспечить безусловное соблюдение законности и правопорядка, защиту интересов граждан, предпринимательских и других свобод. Особо отмечу, что наше общество убедительно поддержало курс на укрепление суверенитета России. А это предполагает и приоритет нашего законодательства, и полный запрет на занятие государственных должностей лицам с иностранным гражданством. Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить, как у нас говорят, на крючок", - заявил Владимир Путин.

В начале выступления президента звучат и слова благодарности. В период пандемии коронавируса парламент в короткие сроки обеспечил законодательную поддержку всех тех беспрецедентных мер поддержки россиян, предложенных президентом. Теперь в Конституции зафиксирован важнейший приоритет государственной политики - это дети.

"Материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тысячи рублей", - сообщил Путин.

Предусмотрены и ежемесячные выплаты на детей, где семьи оказались в сложной материальной ситуации. Президент требует оценить достаточность этой меры и увеличить субсидии, если доход не достигает прожиточного минимума в регионе.

"Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. И вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения", - потребовал глава государства.

Расходы на весь комплекс мер по поддержке семей с детьми в ближайшую трёхлетку увеличится на 80%. До затрат в 1,2 миллиарда рублей в год. Сейчас решается ещё одна задача - бесплатные обеды для школьников с 1 по 4 класс. Дополнительную федеральную выплату в 5 тысяч рублей начнут получать классные руководители. Президент требует чтобы выделенные средства - 75 миллиардов рублей в год - вовремя дошли до педагогов: "Никакие срывы здесь недопустимы. И даже не обсуждается. Всё должно быть сделано в срок. Но напомню и о другом: все прежние доплаты, в том числе региональные необходимо сохранить и выплачивать в полном объёме. Иначе всё это утратит смысл, наши федеральные выплаты. Учитель должен это видеть, что называется, по своей зарплатной ведомости".

Путин подчеркивает, что все социальные обязательства государства будут профинансированы в полном объёме. Ресурсы есть и страна уже показала это, достойно пройдя самый сложный период коронавирусной пандемии.

"Мы смогли существенно нарастить государственные расходы, поддержать граждан и экономику, сделали это благодаря низкому уровню государственного долга и ранее накопленным финансовым резервам. Важно также, конечно, и другое. У нашей экономики, бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок. Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно, доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет почти до 70 процентов. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России", - сказал Путин.

Всё это стало возможно благодаря поддержке предпринимательства. Например, IT-сфера получила революционно низкий налог на прибыль - всего 2 процента. При этом налоговая нагрузка на сверхдоходы, прежде всего, в сырьевых отраслях, напротив, возросла. С 1 января граждане с доходом свыше 5 миллионов рублей в год станут платить налог не 13, а 15 процентов. Но полученные таким образом 60 миллиардов рублей планируется расходовать целевым образом.

"Все эти средства целевым образом будут направляться на лечение и реабилитацию детей с тяжелыми, а также редкими, так называемыми орфанными заболеваниями", - напомнил президент.

Выступление главы государства было обширным. В нём нашли отражение масштабные проекты, как, например, выделение средств на защиту экологии, на развитие науки и транспортной инфраструктуры. В течение трех лет планируется завершить реконструкцию почти двух десятков аэропортов по всей стране. Говорил президент и о конкретных проблемах. В Санкт-Петербурге уже шесть лет не могут закончить реконструкцию консерватории. К делу подключился Следственный комитет, а теперь и Владимир Путин лично обратился к руководству северной столицы.

"Замечательная и своевременная идея реконструировать. Скоро она превратится просто в беду. Я уже обращал на это внимание действующих сегодня руководителей. Они, правда, прямой ответственности за этот долгострой не несут, они недавно работают. Я прошу и вас, уважаемые коллеги, и еще раз правительству напоминаю заняться этим вопросом и довести его, в конце концов, до конца", - потребовал президент.

В зале главу государства, конечно, услышали, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Поставленные президентом задачи найдут отражение в работе парламента.

"Предстоит большая работа по адаптации значительного массива федерального законодательства к новым конституционным реалиям. Вчера вы уже внесли первый пакет законов. Мы, безусловно, рассмотрим их в приоритетном порядке. Серьезная такая же работа предстоит и парламентам субъектов Российской Федерации по внесению изменений в региональные и местные законы. Совместно с Советом законодателей мы будем оказывать им необходимую практическую помощь", - заявила Валентина Матвиенко.

В ближайшее время парламенту предстоит принять бюджет, главным приоритетом которого станут социальные гарантии государства.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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