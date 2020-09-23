Суд арестовал устроившего ДТП в центре Москвы рэпера

В крови Эллея нашли следы наркотиков

Виновнику крупного ДТП в центре Москвы, который сбил пешеходов на тротуаре, статью заменили на более строгую. Об этом сегодня сообщили в МВД. Медэкспертиза установила, что 26-летний Эльмин Гулиев, известный под псевдонимом Эллей, сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

До того, как вскрылось это обстоятельство, ему вменялось нарушение правил дорожного движения с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью людей. Теперь же ему грозит до 7 лет лишения свободы, передает "ТВ Центр".

Он признал свою вину в случившемся, но наличие запрещённые веществ в анализах объясняет употреблением лекарств. Таганский суд уже избрал ему меру пресечения в виде ареста. Под стражей он пробудет до 21 ноября.

Под колёсами его внедорожника, который нёсся на большой скорости на запрещающий сигнал светофора, едва не погибли два человека, они получили тяжелейшие травмы и сейчас находятся в больнице. Также серьёзно пострадала пассажирка Гулиева. Сам он остался цел.

В аварии повреждена ещё одна машина, в которую лихач врезался за мгновение до наезда на людей. Известно, что на его счету большое количество штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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