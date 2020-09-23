"Граждан СССР" задержали за попытку убийства лидера религиозной общины

Спецоперация прошла на Кубани

В Краснодарском крае в результате совместной операции МВД и Росгвардии предотвращено заказное убийство. Жертвой должен был стать лидер одной из местных религиозных общин. Предполагаемые организаторы задержаны. Ими оказались 60-летний житель Славянска-на-Кубани и 70-летняя приезжая из соседней республики, которые назвали себя активистами неофициального движения "Граждане СССР". Они попали в поле зрения правоохранителей ещё на этапе поиска исполнителя преступления. В качестве подставного убийцы выступил оперативный сотрудник.

Мужчина без признаков жизни, белоснежная рубашка в крови: псевдопосмертное фото для криминальной хроники. Если бы не сотрудники полиции Краснодарского края, которые сработали на опережение, то все это стало бы реальностью, а не постановкой. Гример добавляет еще больше красной жидкости, чтобы фотография выглядела убедительнее. На инсценировку ушло несколько часов и десятки оттенков тональных средств. Все для того, чтобы те, кто желал смерти этому мужчине, поверили, что наемный убийца свою работу выполнил.

Полицейские получили информацию о том, что 60-летний житель Славянска-на-Кубани и 70-летняя приезжая из соседней республики ищут того, кто за вознаграждение расправится с председателем одной из религиозных общин Краснодара. Заказчики - адепты неофициального движения со всеми признаками секты "Граждане СССР". Исполнителю выдали монтажный нож, а для конспирации - медицинскую маску и капроновый чулок. В качестве вознаграждения пообещали высокий статус в своей организации. Не зная о том, что в роли наемника, оперативник.

"Наши сотрудники изготовили постановочные фотографии места убийства, на которых был запечатлен загримированный соответствующим образом мужчина. Затем эти фотографии и личные вещи лидера общины были переданы заказчикам. В ответ фигуранты вручили оперативнику документы о назначении его на ответственный пост. После чего были задержаны", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дело возбуждено сразу по нескольким тяжким статьям уголовного кодекса. Заказчикам преступления грозит до 15 лет лишения свободы.

Внимательно изучив кадры инсценировки убийства, кубанские журналисты предположили, что заказать пытались главного раввина Краснодара Арье Лейб Ткача. Уж очень на него похож мужчина на видео, снятом оперативниками. Движение "Граждане СССР" пропагандирует идеи антисемитизма. И помимо этого еще много других, таких же преступных. Адепты деструктивной организации твердо убеждены, что Россия - это иностранная коммерческая организация, а Советский Союз все еще существует, проводят какие-то свои выборы, формируют органы власти, выдают паспорта со звездой, серпом и молотом. Считая, что их родина - СССР, они уверены, что счета за ЖКХ, налоги и кредиты в России платить не обязательно. Уверяя доверившихся лидерам организации граждан, что те живут при полном социализме, верхушка вполне себе по-капиталистически требует деньги за выдачу советских паспортов СССР, прибирает к рукам коммерческие фирмы и заставляет отказаться от родственников, которые не желают обратно в СССР. Так произошло с отцом жительницы Саратова Екатерины, который все свои накопления перевел Советам и ушёл от жены.

"Граждане СССР ' становятся все более известны в стране. Правда, скорее правоохранительным органам. Лидер кубанского отделения организации Марина Мелихова-Мещерякова с весны этого года находится под стражей. Ей предъявлены обвинения за призывы к осуществлению экстремистской деятельности и насилию в отношении еврейской общины Краснодара. До этого имя женщины неоднократно фигурировало в расследованиях крупных финансовых афер в Краснодарском крае.

Лилия Акиньшина. Георгий Могунов. "ТВ Центр".

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