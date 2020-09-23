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Володин объяснил смысл резкого повышения акциза на табак

22:38
  • среда
  • 23 сентября 2020

Спикер Госдумы полагает, что табачники лишатся сверхдоходов, а сигареты не подорожают

Сегодня Госдума приняла во втором чтении закон о повышении с будущего года акцизов на сигареты и папиросы на 20% вместо предполагавшихся четырех. По данным Минфина, это позволит дополнительно направить в бюджет порядка 80 миллиардов рублей. Решено повысить и налоги на вейпы и электронные сигареты, а также на сигары и другие табачные изделия, передает "ТВ Центр".

Представители отрасли неоднократно высказывали опасения, что рост ставок может привести к увеличению доли серого рынка. Но, как заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, увеличение сборов не должно привести к росту стоимости продукции. А вот полученные государством доходы могли бы обеспечить социальные гарантии граждан.

"Речь идет об изъятии сверхдоходов у тех же табачников в этой ситуации. Наша задача сейчас принять эти решения, не допустить роста цен, с другой стороны сформировать бюджет, обеспечить социальные гарантии граждан. Вы вспомните: в любые годы и в Советском Союзе, и в 90-е все это решалось за счет граждан. Сегодня никто не вводит дополнительные налоги, никто не жертвует положением граждан", - заявил Володин.
 

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