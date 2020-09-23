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Депутат МГД Ольга Мельникова: Психологическая помощь должна быть доступна для всех москвичей

21:00
  • среда
  • 23 сентября 2020

Сворачивать программы помощи нельзя

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова уверена, что в Москве нельзя сворачивать программы доступной психологической помощи, поскольку они являются частью мер социальной поддержки.

Она напомнила, что уже 17 лет в городе работает Московская служба психологической помощи, которая помогает жителям столицы в очном и дистанционном режиме. Не прекращали работу психологии и во время пандемии коронавируса.

Всего же с начала года психологи МСПП провели почти 30 тысяч очных консультаций, 149 тренингов и вебинаров, в которых приняли участие почти 50 тысяч москвичей, рассказала Мельникова "Аргументам и фактам". Более 40% обращений касались семейных проблем. Чаще всего к психологам приходят женщины в возрасте от 35 до 55 лет, имеющие детей. Растет и доля молодежи.

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