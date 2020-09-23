Депутат МГД Козлов рассказал о работе над законопроектом по контролю за вывозом отходов

Документ предусматривает увеличение штрафов

В Мосгордуме готовят законопроект об увеличении штрафов за вывоз отходов в неположенные места. Об этом рассказал депутат столичного парламента Александр Козлов.

Документ предусматривает совершенствование "правовой регламентации внутри этого вопроса" и значительное увеличение штрафов, а также возможность конфискации транспортных средств, на которых мусор вывозится. Козлов напомнил, что с 1 октября в Москве вступит в силу новый порядок обращения с отходами строительства. В частности, появится автоматизированная система контроля.

"На площадках, где строительство ведется по городскому заказу, за счет бюджета города, средств государственных учреждений столицы или Фонда реновации будет устанавливаться контрольно-измерительный пункт. Этот пункт будет измерять объем отходов строительства в кузове транспортного средства с фиксацией государственного регистрационного знака, ведением фото- и видеофиксации процесса измерения в момент выезда транспортного средства со строительного объекта. Все машины будут оборудованы системой глобальной спутниковой навигации и радиотехническим средством слежения", - рассказал Козлов.

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